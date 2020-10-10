В Україні відкрили ще 24 кримінальні справи через порушення виборчого процесу
Вибори відбудуться 25 жовтня
Вибори відбудуться 25 жовтня
За минулу добу поліцейські відкрили 24 кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу.
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.
"Всього упродовж доби до поліції надійшло 266 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 24 кримінальні правопорушення", - повідомили у відомстві.
У МВС зазначили, що також складено 933 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.
Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 3616 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.
Нагадаємо, 8 жовтня правоохоронці відкрили 15 нових кримінальних проваджень.
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