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10 жовтня 2020, 13:12 1

В Україні відкрили ще 24 кримінальні справи через порушення виборчого процесу

10 жовтня 2020, 13:12 1
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Вибори відбудуться 25 жовтня
Фото з відкритих джерел
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За минулу добу поліцейські відкрили 24 кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

"Всього упродовж доби до поліції надійшло 266 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 24 кримінальні правопорушення", - повідомили у відомстві.

У МВС зазначили, що також складено 933 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 3616 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

Нагадаємо, 8 жовтня правоохоронці відкрили 15 нових кримінальних проваджень.

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