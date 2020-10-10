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10 жовтня 2020, 14:50

Гендиректор "Укрпошти" заразився COVID-19

10 жовтня 2020, 14:50
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Він продовжить працювати дистанційно
Він продовжить працювати дистанційно
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Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заразився коронавірусом.

Як передає RegioNews, про це Смілянський повідомив у Facebook.

Він зазначив, що після приїзду з-за кордону пішов на самоізоляцію. За його словами, це було "не даремно", оскільки у нього виявили COVID-19.

"Ну що, я тепер теж в статистиці хворих COVID-19... Відразу після приїзду з-за кордону на всяк випадок пішов на самоізоляцію і не даремно. Відчуваю себе нормально, всі вказівки лікарів (ну майже всі) виконую і не знижую робочий темп, наскільки це можливо", - написав Смілянський.

Він додав, що працює дистанційно, і всі зустрічі, які призначені на найближчий час, відбудуться.

Ну что, я теперь тоже в статистике больных COVID - 19. Но как и написал на маске - I have COVID but I’ll beat it....

Опубліковано Igor Smelyansky Субота, 10 жовтня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що лідер партії "Слуга народу" Корнієнко захворів на COVID-19.

коронавірус карантин хвороба ізоляція Укрпошта
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