Гендиректор "Укрпочты" заразился COVID-19

Он продолжит работать дистанционно

Он продолжит работать дистанционно

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Как передает RegioNews, об этом Смелянский сообщил в Facebook.

Он отметил, что после приезда из-за границы пошел на самоизоляцию. По его словам, это было "не зря", поскольку у него обнаружили COVID-19.

"Ну что, я теперь тоже в статистике больных COVID-19... Сразу после приезда из-за границы на всякий случай пошел на самоизоляцию и не зря. Чувствую себя нормально, все указания врачей (ну почти все) выполняю и не снижаю рабочий темп, насколько это возможно", - написал Смелянский.

Он добавил, что работает дистанционно, и все встречи, которые назначены на ближайшее время, состоятся.

Ну что, я теперь тоже в статистике больных COVID - 19. Но как и написал на маске - I have COVID but i'll beat it.... Опубликовано Igor Smelyansky Суббота, 10 октября 2020 г.

Ранее сообщалось, что лидер партии "Слуга народа" Корниенко заболел COVID-19.