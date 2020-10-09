Против Турчинова завели дело по заявлению депутата от ОПЗЖ

Дело касается закона об амнистии боевиков на Донбассе

Дело касается закона об амнистии боевиков на Донбассе

Фото: Facebook

Офис генерального прокурора по решению Печерского районного суда открыл уголовное производство против бывшего председателя Верховной Рады Александра Турчинова.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат от фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин, передает RegioNews.

Генпрокуратура выполнила решение суда и своим письмом официально подтвердила возбуждение уголовного дела против Турчинова, который отказался выполнять Минские соглашения в части амнистии участникам событий на Донбассе", - написал Кузьмин.

Он также опубликовал документ, который свидетельствует, что заявление против Турчинова Кузьмин подал 5 августа 2020 года.

Кузьмин обвиняет Турчинова в том, что тот якобы не подписал вовремя принятый Верховной Радой в сентябре 2014 года закон "О недопущении преследования и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".

Напомним, ранее сообщалось, что Турчинов возглавит избирательный штаб партии Порошенко.