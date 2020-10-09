За фактом облиття нашатирем Філатова поліція відкрила два кримінальні провадження

До поліції звернувся міський голова Дніпра та особи, присутні на зустріч

До поліції звернувся міський голова Дніпра та особи, присутні на зустріч

Фото: з відкритих джерел

За фактом інциденту, що трапився під час зустрічі з виборцями міського голови Бориса Філатова у Чечелівському районі міста Дніпра, в поліції відкрито два кримінальні провадження

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

8 жовтня під час зустрічі кандидата в депутати до міської ради з виборцями, четверо чоловіків намагалися зірвати захід, при цьому грубо порушуючи громадський порядок", - йдеться у повідомленні.

Особи, які вчинили хуліганські дії, також звернулися до поліції. В заяві вони зазначили, що під час затримання невідомі особи завдали їм тілесні ушкодження.

Відомості за обома фактами внесені до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Раніше повідомлялось, що в Чечелівському районі Дніпра на зустрічі з виборцями міського голову Дніпра Бориса Філатова облили нашатирним спиртом.