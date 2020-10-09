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09 жовтня 2020, 12:58 4

За фактом облиття нашатирем Філатова поліція відкрила два кримінальні провадження

09 жовтня 2020, 12:58 4
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До поліції звернувся міський голова Дніпра та особи, присутні на зустріч
До поліції звернувся міський голова Дніпра та особи, присутні на зустріч
Фото: з відкритих джерел
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За фактом інциденту, що трапився під час зустрічі з виборцями міського голови Бориса Філатова у Чечелівському районі міста Дніпра, в поліції відкрито два кримінальні провадження

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

8 жовтня під час зустрічі кандидата в депутати до міської ради з виборцями, четверо чоловіків намагалися зірвати захід, при цьому грубо порушуючи громадський порядок", - йдеться у повідомленні.

Особи, які вчинили хуліганські дії, також звернулися до поліції. В заяві вони зазначили, що під час затримання невідомі особи завдали їм тілесні ушкодження.

Відомості за обома фактами внесені до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Раніше повідомлялось, що в Чечелівському районі Дніпра на зустрічі з виборцями міського голову Дніпра Бориса Філатова облили нашатирним спиртом.

вибори кримінальна справа поліція мер Дніпро Кандидат
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