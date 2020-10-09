За даними соціології, Роман Гах від "Слуги народу" перемагає на виборах голови Борщагівської ОТГ, - ЗМІ
На виборах голови Борщагівської ОТГ лідирує кандидат від партії "Слуга народу" Роман Гах.
Про це з посиланням на оприлюднені в мережі результати соціологічного дослідження та інформацію з власних джерел, повідомляє сайт Depo.ua, інформує RegioNews.
За інформацією видання, один з користувачів, що оприлюднив дані соціології в соцмережі, пояснив, що це дослідження було замовлене штабом чинного сільського голови Софіївської Борщагівки Леся Кудрика "для внутрішнього користування", але у штабі стався витік.
Depo.ua також посилається на власні джерела в штабі Олеся Кудрика, які підтвердили, що дані соціології достовірні.
За оприлюдненими даними, за кандидата від "Слуги народу" Романа Гаха готові проголосувати 18,2% опитаних.
На другому місці чинний голова Петропавлівської Борщагівки, самовисуванець Олексій Кодебський. За нього готові віддати свої голоси 15,8% опитаних.
Олесь Кудрик, який балотується від партії "Європейська солідарність", на третьому місці з результатом у 12,6% опитаних.
Нагадаємо, об'єднана Борщагівська ОТГ розташована у безпосередній близькості до столиці, активно забудовується і є однією з багатших громад Київщини. Борщагівська ОТГ утворена в результаті об'єднання трьох сіл – Софіївської Борщагівки, Петропавлівської Борщагівки та Чайки. Петропавлівську Борщагівку з 1983 року незмінно очолює сільський голова Олексій Кодебський.
Чинним головою Софіївської Борщагівки є Олесь Кудрик. Він вигравав вибори сільського голови у 2012-му та 2015-му роках. З 2006-го до 2012 року він був заступником сільського голови Софіївської Борщагівки.
Раніше Роман Гах започаткував проект "Карта змін Борщагівської ОТГ", який дозволить окреслити низку основних проблем громади, що потребують першочергового вирішення.
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