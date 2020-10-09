По данным социологии, Роман Гах от "Слуги народа" побеждает на выборах главы Борщаговской ОТГ, - СМИ

За него готовы проголосовать 18,2% опрошенных

За него готовы проголосовать 18,2% опрошенных

На выборах главы Борщаговской ОТГ лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Роман Гах.

Об этом со ссылкой на обнародованные в сети результаты социологического исследования и информацию из собственных источников, сообщает сайт Depo.ua, информирует RegioNews.

По информации издания, один из пользователей, который обнародовал данные социологии в соцсети, объяснил, что это исследование было заказано штабом действующего сельского головы Софиевской Борщаговки Леся Кудрика "для внутреннего пользования", но в штабе произошла утечка.

Depo.ua также ссылается на собственные источники в штабе Олеся Кудрика, которые подтвердили, что данные социологии достоверны.

По обнародованным данным, за кандидата от "Слуги народа" Романа Гаха готовы проголосовать 18,2% опрошенных.

На втором месте действующий глава Петропавловской Борщаговки, самовыдвиженец Алексей Кодебский. За него готовы отдать свои голоса 15,8% опрошенных.

Олесь Кудрик, который баллотируется от партии "Европейская солидарность", на третьем месте с результатом в 12,6% опрошенных.

Напомним, объединенная Борщаговская ОТГ расположенная в непосредственной близости к столице, активно застраивается и является одной из самых богатых общин Киевской области. Борщаговская ОТГ образована в результате объединения трех сел - Софиевской Борщаговки, Петропавловской Борщаговки и Чайки.

Петропавловскую Борщаговку с 1983 года неизменно возглавляет сельский голова Алексей Кодебский. Действующим главой Софиевской Борщаговки является Олесь Кудрик. Он выигрывал выборы сельского головы в 2012-м и 2015-м годах. С 2006-го до 2012 года он был заместителем сельского головы Софиевской Борщаговки.

Ранее Роман Гах начал проект "Карта перемен Борщаговской ОТГ" , который позволит определить ряд основных проблем громады, требующих первоочередного решения.