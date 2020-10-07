НАЗК почало перевірку декларацій семи депутатів та посадовців
Серед осіб, яких перевіряють - троє депутатів місцевих рад
Серед осіб, яких перевіряють - троє депутатів місцевих рад
За результатами моніторингу способу життя народних обранців та інших посадових осіб Національне агентство з питань запобігання корупції почало сім повних перевірок декларацій.
Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні НАЗК у Facebook.
Зазначається, що йдеться про народного депутата, трьох депутатів місцевих рад, голову сільради та двох керівників підрозділів органів місцевої та державної влади.
Так, будуть перевірені декларації:
- народного депутата України від "ОПЗЖ" Іллі Киви;
- начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції Олександра Гринчака;
- депутата Одеської обласної ради Трифона Антова;
- депутата Полтавської районної ради Олександра Шевченка;
- депутата Біляївської міської ради Максима Кіссе;
- голови Тарасівської сільської ради Полтавської області Олександра Вереса;
- начальника відділу містобудування, архітектури та просторового розвитку Славутицької міської ради Дмитра Баглаєва.
За інформацією НАЗК, моніторинг способу життя указаних осіб розпочався на підставі звернень громадян, а також матеріалів у ЗМІ.
Раніше повідомлялось, що НАЗК викликає для пояснень трьох колишніх народних депутатів.
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