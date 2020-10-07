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07 жовтня 2020, 09:02 1

НАЗК почало перевірку декларацій семи депутатів та посадовців

07 жовтня 2020, 09:02 1
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Серед осіб, яких перевіряють - троє депутатів місцевих рад
Серед осіб, яких перевіряють - троє депутатів місцевих рад
Фото: nazk.gov.ua
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За результатами моніторингу способу життя народних обранців та інших посадових осіб Національне агентство з питань запобігання корупції почало сім повних перевірок декларацій.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні НАЗК у Facebook.

Зазначається, що йдеться про народного депутата, трьох депутатів місцевих рад, голову сільради та двох керівників підрозділів органів місцевої та державної влади.

Так, будуть перевірені декларації:

  • народного депутата України від "ОПЗЖ" Іллі Киви;
  • начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції Олександра Гринчака;
  • депутата Одеської обласної ради Трифона Антова;
  • депутата Полтавської районної ради Олександра Шевченка;
  • депутата Біляївської міської ради Максима Кіссе;
  • голови Тарасівської сільської ради Полтавської області Олександра Вереса;
  • начальника відділу містобудування, архітектури та просторового розвитку Славутицької міської ради Дмитра Баглаєва.

За інформацією НАЗК, моніторинг способу життя указаних осіб розпочався на підставі звернень громадян, а також матеріалів у ЗМІ.

Раніше повідомлялось, що НАЗК викликає для пояснень трьох колишніх народних депутатів.

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