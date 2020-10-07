НАЗК почало перевірку декларацій семи депутатів та посадовців

Серед осіб, яких перевіряють - троє депутатів місцевих рад

Серед осіб, яких перевіряють - троє депутатів місцевих рад

Фото: nazk.gov.ua

За результатами моніторингу способу життя народних обранців та інших посадових осіб Національне агентство з питань запобігання корупції почало сім повних перевірок декларацій.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні НАЗК у Facebook.

Зазначається, що йдеться про народного депутата, трьох депутатів місцевих рад, голову сільради та двох керівників підрозділів органів місцевої та державної влади.

Так, будуть перевірені декларації:

народного депутата України від "ОПЗЖ" Іллі Киви;

начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції Олександра Гринчака;

депутата Одеської обласної ради Трифона Антова;

депутата Полтавської районної ради Олександра Шевченка;

депутата Біляївської міської ради Максима Кіссе;

голови Тарасівської сільської ради Полтавської області Олександра Вереса;

начальника відділу містобудування, архітектури та просторового розвитку Славутицької міської ради Дмитра Баглаєва.

За інформацією НАЗК, моніторинг способу життя указаних осіб розпочався на підставі звернень громадян, а також матеріалів у ЗМІ.

Раніше повідомлялось, що НАЗК викликає для пояснень трьох колишніх народних депутатів.