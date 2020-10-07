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07 жовтня 2020, 17:45 7

У Миколаєві затвердили список партій у бюлетені до місцевих виборів

07 жовтня 2020, 17:45 7
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Засідання обласної комісії відбулося сьогодні, 7 жовтня
Засідання обласної комісії відбулося сьогодні, 7 жовтня
Фото: novosti-n
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Миколаївська обласна виборча комісія визначила послідовність партій у бюлетенях на виборах 25 жовтня.

Про це повідомляє місцеве видання "Новини-N”, передає RegioNews.

Відомо, що члени комісії визначили в два етапи, під якими номерами в бюлетенях будуть йти політичні партії.

Спочатку відбулося жеребкування, завдяки якому визначили чергу між політичними силами на наступне жеребкування номерів в бюлетенях

Кожен представник дванадцяти зареєстрованих партій витягнув з барабана номер, під яким політсила буде записана в бюлетенях”, - повідомляє видання.

Таким чином, список партій під час виборів депутатів обласної ради виглядає так:

1. "Наш край";
2. "Батьківщина";
3. "Опозіційній блок";
4. "За майбутнє";
5. "Пропозиція";
6. "Міколаївці";
7. "Опозіційна платформа - За життя";
8. "Європейска солідарність";
9. "Перемога Пальчевського";
10. "Партія Шарія";
11. "Аграрна партія";
12. "Слуга народу".

Нагадаємо, ЦВК запустила чат-бота про місцеві вибори, за його допомогою можна буде дізнатися практично всю інформацію про виборчий процес.

облрада Миколаїв ЦВК Місцеві вибори бюлетень
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