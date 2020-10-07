У Миколаєві затвердили список партій у бюлетені до місцевих виборів

Засідання обласної комісії відбулося сьогодні, 7 жовтня

Засідання обласної комісії відбулося сьогодні, 7 жовтня

Фото: novosti-n

Миколаївська обласна виборча комісія визначила послідовність партій у бюлетенях на виборах 25 жовтня.

Про це повідомляє місцеве видання "Новини-N”, передає RegioNews.

Відомо, що члени комісії визначили в два етапи, під якими номерами в бюлетенях будуть йти політичні партії.

Спочатку відбулося жеребкування, завдяки якому визначили чергу між політичними силами на наступне жеребкування номерів в бюлетенях

Кожен представник дванадцяти зареєстрованих партій витягнув з барабана номер, під яким політсила буде записана в бюлетенях”, - повідомляє видання.

Таким чином, список партій під час виборів депутатів обласної ради виглядає так:

1. "Наш край";

2. "Батьківщина";

3. "Опозіційній блок";

4. "За майбутнє";

5. "Пропозиція";

6. "Міколаївці";

7. "Опозіційна платформа - За життя";

8. "Європейска солідарність";

9. "Перемога Пальчевського";

10. "Партія Шарія";

11. "Аграрна партія";

12. "Слуга народу".

Нагадаємо, ЦВК запустила чат-бота про місцеві вибори, за його допомогою можна буде дізнатися практично всю інформацію про виборчий процес.