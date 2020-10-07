Кількість зустрічей Зеленського із фракцією "Слуга народу" суттєво зменшилася — нардеп
Засідання фракції також відбуваються вже не так часто
Засідання фракції також відбуваються вже не так часто
Президент України Володимир Зеленський став рідше зустрічатися із фракцією "Слуга народу".
Про це в інтерв’ю виданню "Парламент UA" розповів народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк, передає RegioNews.
За його словами, раніше подібних зустрічей було більше, однак зараз вони відбуваються рідше. Нардеп не зміг відповісти, із чим це пов'язано.
І загалом раніше, мені здається, частіше збиралися, а зараз не так. Як правило, фракція збирається перед пленарним тижнем стабільно. Іноді присутнє просто вище керівництво фракції, іноді президент підключається, але останнім часом не так часто”, - сказав Беленюк.
Нагадаємо, 7 жовтня нардеп Гео Лерос оприлюднив нову частину записів розмов нібито "Тищенка та Комарницького".
Обрали нового президента Національної академії наук УкраїниВсі новини »
07 жовтня 2020, 19:03Кандидат у мери Чернігова від "Слуги народу" не знає, скільки коштує проїзд у міському тролейбусі
07 жовтня 2020, 18:42Суд у справі Штепи знову перенесли: кажуть, що адвокати зайняті
07 жовтня 2020, 16:11
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Вибори-2020: чому Мелітополю не потрібен мер
Любитель хитрих схем та швидкої їзди: топ-скандали навколо Сухомлина