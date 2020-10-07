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07 жовтня 2020, 19:08 8

Кількість зустрічей Зеленського із фракцією "Слуга народу" суттєво зменшилася — нардеп

07 жовтня 2020, 19:08 8
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Засідання фракції також відбуваються вже не так часто
Засідання фракції також відбуваються вже не так часто
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський став рідше зустрічатися із фракцією "Слуга народу".

Про це в інтерв’ю виданню "Парламент UA" розповів народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк, передає RegioNews.

За його словами, раніше подібних зустрічей було більше, однак зараз вони відбуваються рідше. Нардеп не зміг відповісти, із чим це пов'язано.

І загалом раніше, мені здається, частіше збиралися, а зараз не так. Як правило, фракція збирається перед пленарним тижнем стабільно. Іноді присутнє просто вище керівництво фракції, іноді президент підключається, але останнім часом не так часто”, - сказав Беленюк.

Нагадаємо, 7 жовтня нардеп Гео Лерос оприлюднив нову частину записів розмов нібито "Тищенка та Комарницького".

Слуга народа фракція засідання президент Володимир Зеленський
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