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07 жовтня 2020, 16:11

Суд у справі Штепи знову перенесли: кажуть, що адвокати зайняті

07 жовтня 2020, 16:11
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Наступне засідання суду відбудеться 16 жовтня
Наступне засідання суду відбудеться 16 жовтня
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Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс засідання у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи через об'єктивні причини.

Про це повідомив телефоном з Києва адвокат Штепи Олександр Шадрин, інформує RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Призначене на 7 жовтня засідання суду у справі Штепи перенесене через те, що її адвокати - їх троє - зайняті у інших справах, але дата чергового засідання поки невідома", - зазначив Шадрин.

Як уточнили виданню чергове засідання суду відбудеться 16 жовтня об 11:00: "До речі, суддя у справі Штепи зараз на лікарняному".

Нагадаємо, ексмера Слов'янська Нелю Штепу підозрюють у вбивстві офіцера СБУ Геннадія Біліченка, яке було скоєно 13 квітня 2014 року біля села Семенівка Донецької області.

17 серпня активісти протестували під Донецькою ОДА з вимогою притягнути Штепу до відповідальності.

22 вересня стало відомо, що Штепу зареєстрували кандидатом на посаду глави Слов’янської ОТГ.

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