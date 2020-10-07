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07 октября 2020, 19:08 8

Количество встреч Зеленского с фракцией "Слуга народа" существенно уменьшилось - нардеп

07 октября 2020, 19:08 8
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Заседания фракции также происходят уже не так часто
Заседания фракции также происходят уже не так часто
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский стал реже встречаться с фракцией "Слуга народа".

Об этом в интервью изданию "Парламент UA" рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк, передает RegioNews.

По его словам, ранее подобных встреч было больше, однако сейчас они происходят реже. Нардеп не смог ответить, с чем это связано.

И вообще раньше, мне кажется, чаще собирались, а сейчас не так. Как правило, фракция собирается перед пленарной неделей стабильно. Иногда присутствует просто высшее руководство фракции, иногда президент подключается, но в последнее время не так часто", - сказал Беленюк.

Напомним, 7 октября нардеп Гео Лерос обнародовал новую часть записей разговоров якобы "Тищенко и Комарницкого".

Слуга народа фракция заседание президент Владимир Зеленский
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