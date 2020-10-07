Количество встреч Зеленского с фракцией "Слуга народа" существенно уменьшилось - нардеп
Заседания фракции также происходят уже не так часто
Заседания фракции также происходят уже не так часто
Президент Украины Владимир Зеленский стал реже встречаться с фракцией "Слуга народа".
Об этом в интервью изданию "Парламент UA" рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк, передает RegioNews.
По его словам, ранее подобных встреч было больше, однако сейчас они происходят реже. Нардеп не смог ответить, с чем это связано.
И вообще раньше, мне кажется, чаще собирались, а сейчас не так. Как правило, фракция собирается перед пленарной неделей стабильно. Иногда присутствует просто высшее руководство фракции, иногда президент подключается, но в последнее время не так часто", - сказал Беленюк.
Напомним, 7 октября нардеп Гео Лерос обнародовал новую часть записей разговоров якобы "Тищенко и Комарницкого".
Избрали нового президента Национальной академии наук УкраиныВсе новости »
07 октября 2020, 19:03Кандидат в мэры Чернигова от "Слуги народа" не знает, сколько стоит проезд в городском троллейбусе
07 октября 2020, 18:42Суд по делу Штепы снова перенесли: говорят, что адвокаты заняты
07 октября 2020, 16:11
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Выборы-2020: почему Мелитополю не нужен мэр
Любитель хитрых схем и быстрой езды: топ-скандалы вокруг Сухомлина