Місцеві вибори 2020: Бюлетені охоронятимуть десятки тисяч поліцейських

Загалом для забезпечення порядку на виборах планується залучити понад 75 тисяч поліцейських

Загалом для забезпечення порядку на виборах планується залучити понад 75 тисяч поліцейських

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До охорони публічної безпеки і порядку на місцевих виборах планується залучити понад 75 тисяч працівників поліції, з яких на охорону виборчих бюлетенів - 47 тисяч осіб.

Про це під час наради заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, передає RegioNews з посиланням на прес-службу МВС.

"Планується залучити понад 75 тисяч поліцейських, з яких на охорону виборчих бюлетенів - 47 тисяч. Щодобово для забезпечення правопорядку на вулицях населених пунктів та на автошляхах держави буде залучатися понад 10 тисяч поліцейських, це 2,7 тис. патрулів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для своєчасного та якісного документування правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом, та інших повідомлень громадян, заплановано чергування 1 200 посилених слідчо-оперативних груп.

За словами Фацевича, завдяки допомозі ДПСУ, ДСНС та НГУ вдалося сформувати оптимальну схему забезпечення публічної безпеки та порядку.

Зі свого боку перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що головне завдання МВС - забезпечити неупереджений контроль за дотриманням законодавства всіма учасниками виборчого процесу.

Раніше повідомлялося, що за порядком на місцевих виборах слідкуватиме увесь особовий склад поліції.