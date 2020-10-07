В Николаеве утвердили список партий в бюллетене к местным выборам

Заседание областной комиссии состоялось сегодня, 7 октября

Заседание областной комиссии состоялось сегодня, 7 октября

Фото: novosti-n

Николаевская областная избирательная комиссия определила последовательность партий в бюллетенях на выборах 25 октября.

Об этом сообщает местное издание "Новости-N", передает RegioNews.

Известно, что члены комиссии определили в два этапа, под которыми номерами в бюллетенях будут идти политические партии.

Сначала состоялась жеребьевка, благодаря которой определили очередь между политическими силами на следующую жеребьевку номеров в бюллетенях

Каждый представитель двенадцати зарегистрированных партий вытащил из барабана номер, под которым политсила будет записана в бюллетенях ", - сообщает издание.

Таким образом, список партий на выборах депутатов областного совета выглядит так:

1. "Наш край";

2. "Батькивщина";

3. "Оппозиционных блок";

4. "За будущее";

5. "Пропозиція";

6. "Николаевцы";

7. "Оппозиционных платформа - За жизнь";

8. "Европейская Солидарность";

9. "Победа Пальчевского";

10. "Партия Шария";

11. "Аграрная партия";

12. "Слуга народа".

Напомним, ЦИК запустила чат-бота о местных выборах, с его помощью можно будет узнать практически всю информацию об избирательном процессе.