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07 октября 2020, 17:45 7

В Николаеве утвердили список партий в бюллетене к местным выборам

07 октября 2020, 17:45 7
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Заседание областной комиссии состоялось сегодня, 7 октября
Заседание областной комиссии состоялось сегодня, 7 октября
Фото: novosti-n
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Николаевская областная избирательная комиссия определила последовательность партий в бюллетенях на выборах 25 октября.

Об этом сообщает местное издание "Новости-N", передает RegioNews.

Известно, что члены комиссии определили в два этапа, под которыми номерами в бюллетенях будут идти политические партии.

Сначала состоялась жеребьевка, благодаря которой определили очередь между политическими силами на следующую жеребьевку номеров в бюллетенях

Каждый представитель двенадцати зарегистрированных партий вытащил из барабана номер, под которым политсила будет записана в бюллетенях ", - сообщает издание.

Таким образом, список партий на выборах депутатов областного совета выглядит так:

1. "Наш край";
2. "Батькивщина";
3. "Оппозиционных блок";
4. "За будущее";
5. "Пропозиція";
6. "Николаевцы";
7. "Оппозиционных платформа - За жизнь";
8. "Европейская Солидарность";
9. "Победа Пальчевского";
10. "Партия Шария";
11. "Аграрная партия";
12. "Слуга народа".

Напомним, ЦИК запустила чат-бота о местных выборах, с его помощью можно будет узнать практически всю информацию об избирательном процессе.

облсовет Николаев ЦИК Местные выборы бюллетень
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