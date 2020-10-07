В Николаеве утвердили список партий в бюллетене к местным выборам
Николаевская областная избирательная комиссия определила последовательность партий в бюллетенях на выборах 25 октября.
Об этом сообщает местное издание "Новости-N", передает RegioNews.
Известно, что члены комиссии определили в два этапа, под которыми номерами в бюллетенях будут идти политические партии.
Сначала состоялась жеребьевка, благодаря которой определили очередь между политическими силами на следующую жеребьевку номеров в бюллетенях
Каждый представитель двенадцати зарегистрированных партий вытащил из барабана номер, под которым политсила будет записана в бюллетенях ", - сообщает издание.
Таким образом, список партий на выборах депутатов областного совета выглядит так:
1. "Наш край";
2. "Батькивщина";
3. "Оппозиционных блок";
4. "За будущее";
5. "Пропозиція";
6. "Николаевцы";
7. "Оппозиционных платформа - За жизнь";
8. "Европейская Солидарность";
9. "Победа Пальчевского";
10. "Партия Шария";
11. "Аграрная партия";
12. "Слуга народа".
Напомним, ЦИК запустила чат-бота о местных выборах, с его помощью можно будет узнать практически всю информацию об избирательном процессе.