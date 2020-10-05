Голова Миколаївської облради оскаржує реєстрацію кандидатів у депутати від "ОПЗЖ"
Голова обласної ради Миколаєва Вікторія Москаленко оскаржила в апеляційній інстанції рішення окружного адмінсуду, що зобов’язав виборчком зареєструвати кандидатів від партії "Опозиційна платформа – За життя" у депутати облради.
Про це сама Москаленко повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.
Як вам відомо, суд виніс незаконне рішення, яким зобов’язав виборчу комісію зареєструвати списки ОПЗЖ. Комісія відмовилась подавати апеляцію на це рішення, що є також порушенням закону і підіграванням! Тому я сама вирішила подати апеляційну скаргу! Так, учора вночі апеляція була подана", - написала Вікторія Москаленко, яка також є кандидатом у депутати облради від "Європейської солідарності".
Друзі, Доброго ранку! УвагаНовина для всіх, хто слідкує за "беспределом", який влаштувала партія ОПЗЖ в нашій...Опубліковано Вікторією Москаленко Понеділок, 5 жовтня 2020 р.
Пізніше Москаленко повідомила, що суд прийняв її заяву до розгляду.
Увага Ну і маленька перемога! Апеляційний суд прийняв мою скаргу до розгляду!!! Чекаємо на дату...Опубліковано Вікторією Москаленко Понеділок, 5 жовтня 2020 р.
Як повідомлялося, 2 жовтня Миколаївський окружний адміністративний суд задовольнив позов регіональної організації політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" до обласної виборчої комісії і зобов’язав останню зареєструвати списки кандидатів від ОПЗЖ. Раніше ця комісія на своєму засіданні не спромоглася прийняти жодного рішення – ні відмовити в реєстрації, ні зареєструвати.