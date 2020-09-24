Дружина Медведчука Марченко володіє будівельною фірмою в Росії, - Схеми

Назва фірми співзвучна із низкою компаній родини Оксани Марченко, які залучені у видобуток і переробку нафтопродуктів на території Росії

Назва фірми співзвучна із низкою компаній родини Оксани Марченко, які залучені у видобуток і переробку нафтопродуктів на території Росії

Фото з відкритих джерел

Дружина народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" та кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука телеведуча Оксана Марченко на початку осені стала власницею російської компанії, яка спеціалізується на будівництві, інженерних роботах і проєктуванні.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні програми "Схеми: Корупція в деталях", інформує RegioNews.

За даними реєстру юридичних осіб Російської Федерації, 11 вересня 2020 року російська компанія Юг Энерго, яку, відповідно до декларації Віктора Медведчука, контролює його дружина Оксана Марченко, стала єдиною власницею компанії НЗНП Інжинірінг.

ООО НЗНП Інжинірінг зареєстрована в Москві 1 квітня 2020 року, а її основним напрямком є "діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника", додаткові види діяльності - діяльність в галузях архітектури, інженерні вишукування в будівництві, управління проєктами.

НЗНП Інжинірінг із серпня 2020-го є членом Ассоциации проектировщиков Южного округа — це зазначено на сайті асоціації. Південний округ — територіальне об'єднання, до якого входить і Ростовська область, де розташований завод, що належить родині Медведчука-Марченко.

Назва будівельної фірми співзвучна із низкою компаній родини Віктора Медведчука і Оксани Марченко, які залучені у видобуток і переробку нафтопродуктів на території Росії. Зокрема:

НЗНП Трейд — компанія, яка на сумнівному конкурсі отримала право видобувати нафту на Гавриківському родовищі у Ханти-Мансійському окрузі;

ТД НЗНП — компанія, яка займається продажем нафтопродуктів;

Югтранс-НЗНП — компанія-перевізник;

АО НЗНП (Новошахтинський завод нафтопродуктів).

Як встановили Схеми, нафтопродукти цього підприємства, попри жорсткі санкції США, накладені на Віктора Медведчука у 2014 році, постачаються у порт Х’юстона для американської корпорації Exxonmobil.

Директором "материнської" для всіх цих нафтових структур компанії (ООО Юг Энерго) є Валерій Пак — колишній заступник міністра природних ресурсів Росії та ексочільник Федерального агентства з користування надрами.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що дружина Медведчука володіє часткою в каналах Коломойського "1+1" та "2+2".