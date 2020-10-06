У ДБР допитали нардепа від "ЄС" Володимира Ар`єва

Допит стосувався витоку інформації у справі "вагнерівців"

Допит стосувався витоку інформації у справі "вагнерівців"

Фото: Прямий

Державне бюро розслідувань допитало у справі про зрив спецоперації із затримання «вагнерівців» депутата «Європейської солідарності» Володимира Арʼєва, який оприлюднив раніше записи з бойовиками про участь у бойових діях на Донбасі та в Сирії.

Про це сам Володимир Ар`єв повідомив у Twitter, інформує RegioNews.

За словами депутата, допит тривав три години. Протягом цього часу слідчі більше намагалися з`ясувати джерела його інформації, аніж, те, хто міг бути причетний до "зриву" спецоперації.

Їх більше цікавить, звідки я отримав матеріали, ніж хто злив спецоперацію з Офісу президента. Логічно, бо якщо розслідувати неупереджено, ДБР вийде на хазяїна", — написав Ар’єв.

Провів три години на допиті в ДБР у справі "розголошення таємної інформації" по "вагнерівцям". Їх більше цікавить звідки я отримав матеріали, ніж хто злив спецоперацію з офіса президента. Логічно, бо якщо розлідувати неупереджено, ДБР вийде на хазяїна. Тому це розслідує саме ДБР. — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) October 6, 2020

Нагадаємо, раніше Яніну Соколову і Юрія Бутусова викликали на допит до ДБР у цій же справі.