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У ДБР допитали нардепа від "ЄС" Володимира Ар`єва
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06 жовтня 2020, 17:30 1

У ДБР допитали нардепа від "ЄС" Володимира Ар`єва

06 жовтня 2020, 17:30 1
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Допит стосувався витоку інформації у справі "вагнерівців"
Допит стосувався витоку інформації у справі "вагнерівців"
Фото: Прямий
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Державне бюро розслідувань допитало у справі про зрив спецоперації із затримання «вагнерівців» депутата «Європейської солідарності» Володимира Арʼєва, який оприлюднив раніше записи з бойовиками про участь у бойових діях на Донбасі та в Сирії.

Про це сам Володимир Ар`єв повідомив у Twitter, інформує RegioNews.

За словами депутата, допит тривав три години. Протягом цього часу слідчі більше намагалися з`ясувати джерела його інформації, аніж, те, хто міг бути причетний до "зриву" спецоперації.

Їх більше цікавить, звідки я отримав матеріали, ніж хто злив спецоперацію з Офісу президента. Логічно, бо якщо розслідувати неупереджено, ДБР вийде на хазяїна", — написав Ар’єв.

Нагадаємо, раніше Яніну Соколову і Юрія Бутусова викликали на допит до ДБР у цій же справі.

ДБР допит нардеп Європейська солідарність Володимир Ар`єв
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