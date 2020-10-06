У "Слузі народу" запевняють, що Україні не загрожує скасування безвізу з ЄС

На фракції це питання не обговорювалося

На фракції це питання не обговорювалося

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Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук запевнила, що загрози скасування безвізового режиму з Європейським Союзом для всіх українців немає.

Про це Кравчук сказала в коментарі "РБК-Україна", інформує RegioNews.

Відомо, що троє європарламентарів направили на адресу лідера "СН" Давида Арахамії відкритий лист, в якому зазначено, що через проблеми в боротьбі з корупцією в Україні деяким олігархам і політикам може загрожувати скасування безвізового режиму з Євросоюзом.

"Ми (на фракції, — ред.) не обговорювали це питання. Для себе я зрозуміла точно, що безвіз у цілому для українців залишається, буде, ніхто не збирається скасовувати. Це дуже складна процедура, яку ми пройшли для того, щоб отримати це, і тому це дуже складно скасувати", — запевнила нардепка.

Вона зазначила, що в листі не вказано, яким саме олігархам і політикам може загрожувати скасування безвізу з ЄС.

"Ці троє європарламентарів прізвищ не назвали, тому здогадуватися ми не будемо. У Європарламенті в принципі підтвердили, що це їх особиста думка, там три прізвища, три підписи, це не є якоюсь офіційною позицією європарламентарів у цілому", — сказала депутатка.

Нагадаємо, днями Євросоюз пригрозив скасуванням безвізу деяким українським політикам і олігархам.