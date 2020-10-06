В ГБР допросили нардепа от "ЕС" Владимира Арьева

Допрос касался утечки информации по делу "вагнеровцев"

Допрос касался утечки информации по делу "вагнеровцев"

Фото: Прямой

Государственное бюро расследований допросило в деле о срыве спецоперации по задержанию «вагнеровцев» депутата «Европейской солидарности» Владимира Арьева, который обнародовал ранее записи с боевиками об участии в боевых действиях на Донбассе и в Сирии.

Об этом сам Владимир Арьев сообщил в Twitter, передает RegioNews.

По словам депутата, допрос длился три часа. В течение этого времени следователи больше пытались выяснить источники его информации, чем, том, кто мог быть причастен к "срыву" спецоперации.

Их больше интересует, откуда я получил материалы, чем кто слил спецоперацию из Офиса президента. Логично, потому что если расследовать беспристрастно, ГБР выйдет на хозяина", — написал Арьев.

Провел три часа на допросе в ГБР в деле "разглашение секретной информации" по "вагнерівцям". Их больше интересует откуда я получил материалы, чем кто слил спецоперацию из офиса президента. Логично, ибо если розлідувати беспристрастно, ГБР выйдет на хозяина. Поэтому это расследует именно ГБР. — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) October 6, 2020

Напомним, ранее Янину Соколову и Юрия Бутусова вызвали на допрос в ГБР в этом же деле.