В ГБР допросили нардепа от "ЕС" Владимира Арьева
Государственное бюро расследований допросило в деле о срыве спецоперации по задержанию «вагнеровцев» депутата «Европейской солидарности» Владимира Арьева, который обнародовал ранее записи с боевиками об участии в боевых действиях на Донбассе и в Сирии.
Об этом сам Владимир Арьев сообщил в Twitter, передает RegioNews.
По словам депутата, допрос длился три часа. В течение этого времени следователи больше пытались выяснить источники его информации, чем, том, кто мог быть причастен к "срыву" спецоперации.
Их больше интересует, откуда я получил материалы, чем кто слил спецоперацию из Офиса президента. Логично, потому что если расследовать беспристрастно, ГБР выйдет на хозяина", — написал Арьев.
Провел три часа на допросе в ГБР в деле "разглашение секретной информации" по "вагнерівцям". Их больше интересует откуда я получил материалы, чем кто слил спецоперацию из офиса президента. Логично, ибо если розлідувати беспристрастно, ГБР выйдет на хозяина. Поэтому это расследует именно ГБР.— Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) October 6, 2020
Напомним, ранее Янину Соколову и Юрия Бутусова вызвали на допрос в ГБР в этом же деле.