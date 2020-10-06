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Зеленський звільнив Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому"
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06 жовтня 2020, 15:55 4

Зеленський вивів Смілянського із наглядової ради "Укроборонпрому"

06 жовтня 2020, 15:55 4
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Також президент звільнив сьогодні гендиректора концерну
Також президент звільнив сьогодні гендиректора концерну
Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський припинив повноваження члена наглядової ради держконцерну "Укроборонпром" Ігоря Смілянського, який є генеральним директором "Укрпошти". Рішення ухвалено 6 жовтня.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

В указі говориться "припинити повноваження члена наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" І.Смілянського".

Нагадаємо, сьогодні Зеленський змінив гендиректора "Укроборонпрому". Він звільнив Абромавічуса з посади гендиректора і призначив виконуючим обов’язки генерального директора Ігоря Фоменка.

Україна звільнення президент Укрпошта посада
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