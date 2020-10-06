Зеленський вивів Смілянського із наглядової ради "Укроборонпрому"
Також президент звільнив сьогодні гендиректора концерну
Також президент звільнив сьогодні гендиректора концерну
Президент України Володимир Зеленський припинив повноваження члена наглядової ради держконцерну "Укроборонпром" Ігоря Смілянського, який є генеральним директором "Укрпошти". Рішення ухвалено 6 жовтня.
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
В указі говориться "припинити повноваження члена наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" І.Смілянського".
Нагадаємо, сьогодні Зеленський змінив гендиректора "Укроборонпрому". Він звільнив Абромавічуса з посади гендиректора і призначив виконуючим обов’язки генерального директора Ігоря Фоменка.
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