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На Луганщині правоохоронці вилучили продуктові набори для підкупу виборців
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05 жовтня 2020, 09:04 4

На Луганщині правоохоронці вилучили продуктові набори для підкупу виборців

05 жовтня 2020, 09:04 4
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За підкуп виборців причетним загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі
За підкуп виборців причетним загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі
Фото: Нацполіція
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У місті Кремінна Луганської області правоохоронці викрили схему підкупу місцевих жителів за допомогою продуктових наборів - в одному із магазинів вилучені списки виборців та запаковані набори. 

Як передає RegioNews, про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області.

В ході огляду одного з магазинів у м. Кремінна поліцейські виявили та вилучили продуктові набори та списки виборців, що вказує на організацію схеми зі скупки голосів на користь однієї з політичних сил та кандидата на посаду голови м. Кремінна", - йдеться в повідомленні.

Наразі в поліції встановлюють коло осіб, що можуть бути причетними до організації схеми підкупу виборців.

"Слідчі дії проводяться у рамках кримінального провадження відкритого за ч. 4 ст. 160 "Підкуп виборця, учасника референдуму" Кримінального кодексу України та направлені на встановлення всіх обставин правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років", - додали в поліції.

Раніше повідомлялось, що на Чернігівщині викрили схему організації підкупу виборців.

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