На Луганщині правоохоронці вилучили продуктові набори для підкупу виборців

За підкуп виборців причетним загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі

За підкуп виборців причетним загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі

Фото: Нацполіція

У місті Кремінна Луганської області правоохоронці викрили схему підкупу місцевих жителів за допомогою продуктових наборів - в одному із магазинів вилучені списки виборців та запаковані набори.

Як передає RegioNews, про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області.

В ході огляду одного з магазинів у м. Кремінна поліцейські виявили та вилучили продуктові набори та списки виборців, що вказує на організацію схеми зі скупки голосів на користь однієї з політичних сил та кандидата на посаду голови м. Кремінна", - йдеться в повідомленні.

Наразі в поліції встановлюють коло осіб, що можуть бути причетними до організації схеми підкупу виборців.

"Слідчі дії проводяться у рамках кримінального провадження відкритого за ч. 4 ст. 160 "Підкуп виборця, учасника референдуму" Кримінального кодексу України та направлені на встановлення всіх обставин правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років", - додали в поліції.

Раніше повідомлялось, що на Чернігівщині викрили схему організації підкупу виборців.