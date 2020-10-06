Пожежі на Луганщині: рятувальники ліквідували 8 із 10 основних осередків

Триває гасіння двох основних осередків, які локалізовані

Триває гасіння двох основних осередків, які локалізовані

Фото: з відкритих джерел

В Луганській області із 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності ліквідовано 8 осередків. Найскладніша ситуація склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Основні зусилля ДСНС були направлені на захист населених пунктів, польового артилерійського складу ЗСУ поблизу с. Боровеньки та газорозподільчої станції на околиці с. Олександрівка", - йдеться у повідомленні.

Площа, пройдена вогнем, складає понад 22 тисяч гектарів. До гасіння пожеж залучені авіація та пожежний потяг. Всього до гасіння залучено понад 1 тисяча 300 осіб та 284 одиниць техніки.

Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, з яких: 3 особи загинуло внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 особа – від отриманих опіків, 3 особи – внаслідок серцевих нападів, 4 особи - причина загибелі встановлюється. Постраждало 19 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС).

Раніше повідомлялось, що від початку масштабних лісових пожеж у Луганській області згоріли понад 500 будинків місцевих мешканців.