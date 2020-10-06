В Луганской области кандидата в мэры и сторонника "ЛНР" поймали на подкупе избирателей

Подкуп осуществлялся открыто и в промышленных масштабах

Подкуп осуществлялся открыто и в промышленных масштабах

Фото: Нацполиция

Инициатором подкупа избирателей в городе Кременная Луганской области оказался кандидат в мэры Владимир Струк, который в 2014 году поддерживал боевиков "ЛНР".

Об этом в Facebook сообщил журналист и представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, передает RegioNews.

Струк не только не понес ответственность за государственную измену, но и готовится купить себе кресло мэра Кременной старым проверенным способом - банально раздавая продукты местному бедному населению. Делается все это совершенно открыто и в промышленных масштабах. На фото - только одна точка", - рассказал Казанский.

Он утверждает, что "Струк обнаглел настолько, что полиция все же была вынуждена отреагировать". Теперь главный вопрос, по словам журналиста, заключается в том, понесет ли Струк ответственность после того, как полиция официально задокументировала подкуп.

Сделать вид, что ничего этого не было, уже не получится. Если Струк все же купит должность мэра, это будет означать, что государственные структуры с ним заодно и покрывают его преступление", - написал Казанский.

Он добавил, что по факту сотрудничества Струка с незаконными вооруженными формированиями "ЛНР" написал заявление в СБУ еще весной 2019 года, и только недавно его вызвали на допрос в СБУ по этому делу.

На пост Казанского отреагировал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Полиция жестко реагирует на факты подкупа избирателей. На этот раз приостановлена ​​работа "сетки", которую построили для подкупа избирателей за одного из кандидатов в мэры г. Кременная Луганской области", - сообщил он.

Напомним, 5 октября сообщалось, что на Луганщине правоохранители изъяли продуктовые наборы для подкупа избирателей.