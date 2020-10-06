Зеленский уволил Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома"

Его обязанности будет исполнять Игорь Фоменко

Его обязанности будет исполнять Игорь Фоменко

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Президент Владимир Зеленский указом №422/2020 уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром", а указом №423/2020 назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности гендиректора госконцерна.

Об этом говорится на сайте президента, передает RegioNews.

Освободить Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром", - отмечается в указе №422/2020.

На должность Абромавичуса сразу же назначили временного руководителя. Указом №423/2020 Зеленский назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности гендиректора "Укроборонпрома".

Напомним, Игорь Фоменко занимал руководящие должности на Луганском патронном заводе, в Холдинговой компании АвтоКРаЗ, Corum Group, ICDI Group, получил степень MBA в Institute of International Business Relations (Германия).

Ранее сообщалось, что 29 июля Абромавичус сообщил, что может уйти с поста гендиректора "Укроборонпрома".