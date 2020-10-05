Украина в ТКГ хочет создать совет людей с Донбасса: Кравчук рассказал подробности

Этот совет будет разрабатывать предложения для ТКГ

Этот совет будет разрабатывать предложения для ТКГ

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Украина в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе намерена сформировать совет с участием выходцев из этого региона.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал глава украинской делегации Леонид Кравчук, информирует RegioNews.

По его словам, свою помощь предлагают многие люди, в том числе те, которые всю жизнь проработали на Донбассе.

"Они занимали очень важные позиции организационные, политические, хозяйственные. То есть их там хорошо знают, а они хорошо знают Донбасс. Я еще раз хочу сказать, мы думаем над тем, как создать совет людей. Не взять одного члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мнения, предложения", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее стало известно, что Леонид Кравчук самостоятельно решит, кто заменит Фокина в ТКГ.