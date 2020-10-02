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02 октября 2020, 18:39 3

В Запорожье СБУ задержала мужчину, который "заминировал" все электростанции страны

02 октября 2020, 18:39 3
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Он требовал 1 миллион долларов
Фото: flickr
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В Запорожье СБУ задержала мужчину, который сообщил о "заминировании" всех электростанции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Известно, что злоумышленник также требовал миллион долларов за отмену "детонации".

Сегодня утром в полицию Полтавщины поступила информация от коллег из Запорожья о том, что им сообщили о заминировании всех электростанций на территории государства. В Полтавской области это касалось электростанции, расположенной в Кременчуге", - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы полиции Кременчуга, специалисты взрывотехнической службы полиции Полтавщины и кинологи.

В результате обследования полицейскими территории электростанции взрывоопасных предметов не обнаружено.

Телефонным террористом оказался 46-летний житель области. На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан.

Напомним, на Харьковщине у работника СБУ изъяли арсенал оружия и наркотики, ГБР сообщило ему о подозрении.

СБУ минирование задержание электричество Запорожье
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