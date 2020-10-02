В Запорожье СБУ задержала мужчину, который "заминировал" все электростанции страны
В Запорожье СБУ задержала мужчину, который сообщил о "заминировании" всех электростанции Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Известно, что злоумышленник также требовал миллион долларов за отмену "детонации".
Сегодня утром в полицию Полтавщины поступила информация от коллег из Запорожья о том, что им сообщили о заминировании всех электростанций на территории государства. В Полтавской области это касалось электростанции, расположенной в Кременчуге", - говорится в сообщении.
На место происшествия немедленно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы полиции Кременчуга, специалисты взрывотехнической службы полиции Полтавщины и кинологи.
В результате обследования полицейскими территории электростанции взрывоопасных предметов не обнаружено.
Телефонным террористом оказался 46-летний житель области. На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан.
Напомним, на Харьковщине у работника СБУ изъяли арсенал оружия и наркотики, ГБР сообщило ему о подозрении.