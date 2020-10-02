У Венедиктовой подтвердили законность закрытия дела "Роттердам+"
Офис генерального прокурора оставил в силе решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия доказательств вины подозреваемых.
Об этом изданию "РБК-Украина" сообщил источник в Офисе генпрокурора, информирует RegioNews.
"Офис получил запрос от НАБУ о необходимости возобновить расследование по делу и передать материалы в суд, несмотря на то, что срок расследования практически истек, а текущие доказательства и экспертизы не позволяют признать формулу некорректной", - сообщил собеседник.
Он также отметил, что Офис генпрокурора оставил в силе решение САП о закрытии дела
Напомним, что 24 сентября Высший антикоррупционный суд не удовлетворил жалобу бывшего заместителя генерального прокурора Виктора Чумака на постановление прокурора САП о закрытии дела относительно нанесения ущерба от формулы "Роттердам+”.
В тот же день НАБУ подало жалобу на прокурора по делу "Роттердам+".
1 октября суд в очередной раз перенес рассмотрение жалобы по закрытому делу "Роттердам+".