У Венедиктовой подтвердили законность закрытия дела "Роттердам+"

Дело было закрыто из-за отсутствия доказательств вины подозреваемых

Дело было закрыто из-за отсутствия доказательств вины подозреваемых

Фото из открытых источников

Офис генерального прокурора оставил в силе решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия доказательств вины подозреваемых.

Об этом изданию "РБК-Украина" сообщил источник в Офисе генпрокурора, информирует RegioNews.

"Офис получил запрос от НАБУ о необходимости возобновить расследование по делу и передать материалы в суд, несмотря на то, что срок расследования практически истек, а текущие доказательства и экспертизы не позволяют признать формулу некорректной", - сообщил собеседник.

Он также отметил, что Офис генпрокурора оставил в силе решение САП о закрытии дела

Напомним, что 24 сентября Высший антикоррупционный суд не удовлетворил жалобу бывшего заместителя генерального прокурора Виктора Чумака на постановление прокурора САП о закрытии дела относительно нанесения ущерба от формулы "Роттердам+”.

В тот же день НАБУ подало жалобу на прокурора по делу "Роттердам+".

1 октября суд в очередной раз перенес рассмотрение жалобы по закрытому делу "Роттердам+".