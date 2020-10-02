Тищенко прокоментував нові "плівки Лероса"
Лерос оприлюднив плівки 2 жовтня
Лерос оприлюднив плівки 2 жовтня
Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко прокоментував аудіозаписи, які опублікував колишній депутат цієї фракції Гео Лерос.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Политика страны".
"Займатися викриттями - це не гроші на муралах відмивати. Тут потрібні факти та докази. А їх у Лероса не знайшлося. Тому і пішов він не в НАБУ, а в ютуб", - заявив Тищенко.
Нардеп назвав Лерос жалюгідним зрадником і заявив, що той ображається, що його відсікли від бюджетних грошей.
"Тому поводиться як Київський сміттєспалювальний завод", - резюмував Тищенко.
Нагадаємо, сьогодні нардеп Лерос оприлюднив записи розмов "кума Єрмака" зі "смотрящим Комарницьким".
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Політичні мігранти, зручні помічники та поети-чиновники. Хто представлятиме "За майбутнє" на Галичині
Одеська облрада: на вибори йдуть політичні ветерани і помічники олігархів