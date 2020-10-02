Тищенко прокоментував нові "плівки Лероса"

Лерос оприлюднив плівки 2 жовтня

Лерос оприлюднив плівки 2 жовтня

Фото з відкритих джерел

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко прокоментував аудіозаписи, які опублікував колишній депутат цієї фракції Гео Лерос.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Политика страны".

"Займатися викриттями - це не гроші на муралах відмивати. Тут потрібні факти та докази. А їх у Лероса не знайшлося. Тому і пішов він не в НАБУ, а в ютуб", - заявив Тищенко.

Нардеп назвав Лерос жалюгідним зрадником і заявив, що той ображається, що його відсікли від бюджетних грошей.

"Тому поводиться як Київський сміттєспалювальний завод", - резюмував Тищенко.

Нагадаємо, сьогодні нардеп Лерос оприлюднив записи розмов "кума Єрмака" зі "смотрящим Комарницьким".