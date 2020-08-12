Береза балотується в мери Києва і веде свою партію у Київраду

Його команда буде розробляти екологічну програму розвитку

Його команда буде розробляти екологічну програму розвитку

Фото: Facebook

Позафракційний нардеп VIII скликання Борислав Береза заявив про висунення своєї кандидатури від "ЕкоПартії" на пост мера Києва під час місцевих виборів в Україні.

Про це політик повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Я прийняв остаточне рішення і йду в мери Києва, а моя команда "ЕкоПартії" – в Київраду", – підкреслив Береза.

За його словами, Києвом десятиліттями керували випадкові люди, які не мали ні конкретної стратегії, ні власного бачення майбутнього нашої столиці.

Треба тільки вигнати з кабінетів старих корупціонерів, і не дозволити завести нових, в поєднанні з черговими брехунами, пройдисвітами та квартальцами. Вибір між старими і новими корупціонерами не може бути правильним", – зазначив Береза.

На думку чиновника, киянам потрібна своя влада, яка буде працювати на місто, а не на групи впливу і забудовників.

Нагадаємо, Сергій Притула став кандидатом від партії "Голос" у мери Києва.