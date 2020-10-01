10:01  01 жовтня
В Україні знову більше 4000 нових випадків COVID-19
09:02  01 жовтня
Місцеві вибори: в Україні почали створювати дільничні комісії
14:19  01 жовтня
На Одещині чиновник мерії намагався підкупити членів виборчкому - СБУ
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2020, 14:53 11

30% українців готові проголосувати за чинних мерів міст

01 жовтня 2020, 14:53 11
Читайте также на русском языке
Велика частина виборців ще не визначилися із вибором
Велика частина виборців ще не визначилися із вибором
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

На місцевих виборах третина українців (31%) готова підтримати чинних голів населених пунктів.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews.

Трохи більше 34% будуть голосувати за іншого кандидата, ще 35% - не визначилися в цьому питанні.

58% вибирають чинного главу міста/села, оскільки вважають сильним главою населеного пункту, 16% вибирають його через те, що вважають хорошою людиною, одночасно, 20% - через те, що інші кандидати гірше” - повідомляють соціологи.

Понад 90% знають, хто є їх міським/сільським головою, а 60% особисто зустрічали главу свого населеного пункту (насамперед мова йде про мешканців сіл).

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 25-28 вересня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки українців довіряють виборчкомам і ЦВК.

опитування мер голосування Місцеві вибори виборці
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Стало відомо, скільки українців довіряють виборчкомам і ЦВК
01 жовтня 2020, 13:42
Верещук назвала оточення президента Зеленського "довбодятлами"
01 жовтня 2020, 13:18
Поліція відкрила ще вісім кримінальних проваджень через порушення на місцевих виборах
01 жовтня 2020, 11:52
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Одеська облрада: на вибори йдуть політичні ветерани і помічники олігархів
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Тернопільщині
Всі публікації »
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Андрій Смолій
Всі блоги »