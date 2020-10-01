30% українців готові проголосувати за чинних мерів міст

Велика частина виборців ще не визначилися із вибором

Велика частина виборців ще не визначилися із вибором

Фото: flickr

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews.



Трохи більше 34% будуть голосувати за іншого кандидата, ще 35% - не визначилися в цьому питанні.

58% вибирають чинного главу міста/села, оскільки вважають сильним главою населеного пункту, 16% вибирають його через те, що вважають хорошою людиною, одночасно, 20% - через те, що інші кандидати гірше” - повідомляють соціологи.

Понад 90% знають, хто є їх міським/сільським головою, а 60% особисто зустрічали главу свого населеного пункту (насамперед мова йде про мешканців сіл).

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 25-28 вересня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки українців довіряють виборчкомам і ЦВК.