На местных выборах барьер в 5% смогут преодолеть пять партий - опрос
Во время местных выборов условный барьер в 5% смогут преодолеть партии "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина" и "За будущее".
Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг", передает RegioNews.
По данным социологов, если бы местные выборы состоялись в ближайшее время, за "Слугу народа" готовы проголосовать 15,5% тех, кто определился и намерен прийти на выборы.
"Европейская солидарность" смогла бы получить 11,4% голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Батькивщина" - 8,3% и партия "За будущее" - 6,2%.
Остальные партии не смогут преодолеть барьер в 5% голосов избирателей.
Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 25-28 сентября 2020 среди 5 тысяч респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.
Напомним, 30% украинцев готовы проголосовать за действующих мэров городов, однако большая часть избирателей еще не определились с выбором.