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24 вересня 2020, 18:58 2

Українці вдвічі менше довіряють центральній владі, ніж місцевій, - опитування

24 вересня 2020, 18:58 2
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Українці сумніваються у чесності та професійності всіх рівнів влади, але більше довіряють місцевій
Українці сумніваються у чесності та професійності всіх рівнів влади, але більше довіряють місцевій
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Місцевій владі довіряють вдвічі більше (35%) українців, ніж центральній (17%). Ще 17% респондентів довіряють представникам влади на обох рівнях, 25% не довіряють жодній.

Як повідомляє RegioNews, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому 55% респондентів вважають місцеву владу ближче до людей, ніж центральну, тільки 9% заявляють зворотне.

Щодо професіоналізму, то 31% опитаних віддають перевагу місцевій владі, 22% - центральній, 18% вважають професійними обидва рівня влади, 19% - жоден з них.

Щодо чесності, то відносна більшість опитаних (33%) не вважають такими жоден з рівнів влади, 27% вважають більш чесною місцеву владу, лише 13% - центральні, 15% - обидва рівня.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 19 - 22 вересня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Нагадаємо, 30% українців не знають про депутатів партій, за які вони голосуватимуть.

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