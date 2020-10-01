50% украинцев не знают, кто является депутатом от их округа

Лишь треть украинцев когда встречали нардепа лично

Лишь треть украинцев когда встречали нардепа лично

Фото из открытых источников

В конце сентября 2020 году 47% украинцев знают, кто является народным депутатом от округа. При этом 50% респондентов не знают фамилию депутата, избранного в ходе внеочередных выборов в июле 2019 года.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, только треть украинцев когда-то встречали нардепа лично. Народного депутата от округа чаще знают жители сел, чем горожане. Жители сельских территорий также чаще встречали его лично.

Ранее сообщалось, что украинцы вдвое меньше доверяют центральной власти, чем местной.