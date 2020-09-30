На пост мера Києва зареєстрували вже 20 кандидатів

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня

Фото: з відкритих джерел

Це випливає з постанови №106, опублікованого на сторінці комісії на сайті Київської міської ради, передає RegioNews.

Відомо, що Олена Філонова - блогер, ведуча програми "Ревізор краси". Партія "Разом сила" створена громадськими організаціями, в тому числі і рухом "Авто-Євро-Сила".

Раніше Київський міськвиборчком зареєстрував на посаду міського голови столиці:

Андрія Пальчевського,

Ірину Верещук,

Михайла Поживанова,

Віталія Кличка,

Олексія Кучеренка,

Єгора Фірсова,

Сергія Притулу,

Діану Гранцеву,

Миколи Томенка,

Сергія Гусовського,

Юрія Левченка,

Олександра Омельченка,

Олександра Попова,

Віктора Петрука,

Ігоря Смешко,

Максима Гольдарб,

Сергія Шахова,

Андрія Іллєнка,

Борислава Березу.

Подача документів для реєстрації кандидатів завершилася 24 вересня. Не пізніше п'ятого дня з дня отримання заяви про реєстрацію та необхідних супровідних документів ТВК реєструє або ж відмовляє в реєстрації кандидата.

Раніше повідомлялося, що на посаду мера Києва зареєстрували вже 17 кандидатів.

Читайте також: Що показали перші дні агітаційної кампанії