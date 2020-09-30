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30 вересня 2020, 11:49 2

На пост мера Києва зареєстрували вже 20 кандидатів

30 вересня 2020, 11:49 2
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Фото: з відкритих джерел
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Київська міська територіальна виборча комісія 30 вересня зареєструвала кандидатом на пост мера столиці Олену Філонову, висунуту Київською міською організацією партії "Разом сила".

Це випливає з постанови №106, опублікованого на сторінці комісії на сайті Київської міської ради, передає RegioNews.

Відомо, що Олена Філонова - блогер, ведуча програми "Ревізор краси". Партія "Разом сила" створена громадськими організаціями, в тому числі і рухом "Авто-Євро-Сила".

Раніше Київський міськвиборчком зареєстрував на посаду міського голови столиці:

  • Андрія Пальчевського,
  • Ірину Верещук,
  • Михайла Поживанова,
  • Віталія Кличка,
  • Олексія Кучеренка,
  • Єгора Фірсова,
  • Сергія Притулу,
  • Діану Гранцеву,
  • Миколи Томенка,
  • Сергія Гусовського,
  • Юрія Левченка,
  • Олександра Омельченка,
  • Олександра Попова,
  • Віктора Петрука,
  • Ігоря Смешко,
  • Максима Гольдарб,
  • Сергія Шахова,
  • Андрія Іллєнка,
  • Борислава Березу.

Подача документів для реєстрації кандидатів завершилася 24 вересня. Не пізніше п'ятого дня з дня отримання заяви про реєстрацію та необхідних супровідних документів ТВК реєструє або ж відмовляє в реєстрації кандидата.

Раніше повідомлялося, що на посаду мера Києва зареєстрували вже 17 кандидатів.

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