На посаду мера Києва зареєстрували вже 17 кандидатів

Місцеві вибори в Україні призначено на 25 жовтня

Місцеві вибори в Україні призначено на 25 жовтня

Фото: з відкритих джерел

Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала ще чотирьох кандидатів на посаду мера столиці на місцевих виборах. Таким чином, їхня кількість станом на 28 вересня зросла до 17.

Про це передає RegioNews з посиланням на КМР.

Так, серед кандидатів були зареєстровані:

Віктор Петрук (від партії "Громадянський рух "Хвиля");

Ігор Смешко ("Сила і честь");

Максим Гольдарба (самовисуванець);

Сергій Шахов ("Наш край").

Відомо, що рішеннями ТВК відмовлено в реєстрації на посаду Київського міського голови трьом кандидатам: Віктору Леоненку, Віталії Стрілець та Івану Войцехівському. Причина відмови - неподання документа про внесення грошової застави.

Раніше в якості кандидатів були зареєстровані:

Микола Томенко ("Рідна країна");

Сергій Гусовський ("За майбутнє");

Юрій Левченко ("Народовладдя");

Олександр Омельченко ("Єдність");

Олександр Попов ("Опозиційна платформа - За життя");

Діана Гранцева (самовисуванка);

Сергій Притула ("Голос");

Єгор Фірсов ("Екологічна альтернатива");

Олексій Кучеренко ("Батьківщина");

Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського");

Михайло Поживанов ("Радикальна партія");

Ірина Верещук ("Слуга народу");

Віталій Кличко ("УДАР").

Раніше повідомлялось, що у Києві команда колишнього мера підкуповує виборців масками.

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