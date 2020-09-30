09:46  30 вересня
Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу вперше більш 4 тисяч нових випадків
09:29  30 вересня
Довибори в Раду: ЦВК завершила реєстрацію кандидатів
08:14  30 вересня
Ситуація на Донбасі: обстрілів та провокацій не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2020, 10:03 25

Андрій Мартинов: Сім'я Романа Гаха живе скромно та допомагає сирітським будинкам

30 вересня 2020, 10:03 25
Читайте также на русском языке
Також підтримують бідні сім'ї протягом багатьох років
Також підтримують бідні сім'ї протягом багатьох років
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Девелопер Андрій Мартинов розповів, що вони з Романом Гахом, якого партія "Слуга народу" висунула в кандидати на посаду голови Борщагівської ОТГ, дружать сім'ями.

Про це Мартинов повідомив у інтерв'ю порталу KV, передає RegioNews.

У нього прекрасна дружина Тетяна. У нього хороші діти: старший син Влад, другий - Ілля, третя - дочка Яна, яку вони довго чекали, просили у Бога, і Бог їм дав. У них сім'я міцна і вони духовно сильні люди. І морально сильні люди", - розповів він.

За словами Мартинова, сім'я Гаха живе досить скромно.

"Вони ніколи не скажуть, а я скажу: хоча вони люди не бідні, але дуже скромно живуть і на себе багато не витрачають. Він їздить на простий машині, напевно, вже років 10, на "Міцубісі", а міг би собі дозволити нормальну машину, тому що має бізнес - виробляв вікна, у нього цех. Плюс він займався і продажем житла. Він багато міг би собі дозволити", - сказав Мартинов.

Він також додав, що сім'я Романа Гаха займається благодійністю.

"Він не любить хвалитися своїми добрими справами. У нього багато добрих справ. Він допомагає і сирітським будинкам, і бідним сім'ям. Вони з дружиною підтримують їх не якось разово, а протягом багатьох років, так щоб люди зміцніли, стали на ноги. Я думаю, це говорить багато про що", - відзначив Мартинов.

Нагадаємо, раніше кандидат у голови Борщагівської ОТГ від політичної партії "Слуга народу" Роман Гах розповів про свою сім'ю та показав, як проводить з ними час.

Раніше стало відомо, що Роман Гах – депутат Софіївсько-Борщагівської сільської ради балотуватиметься на посаду голови Борщагівської ОТГ від партії "Слуга народу".

Нагадаємо також, що Роман Гах, започаткував проект "Карта змін Борщагівської ОТГ", який дозволить окреслити низку основних проблем громади, які потребують першочергового вирішення.

Читайте також: Роман Гах. Досьє.

ОТГ область Благодійність суспільство партія Слуга народа
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Мер Кам'янського "жалить" конкурентів кишеньковою партією "Бджола"
Непристойна "Пропозиція". Яких пройдисвітів зібрав Сухомлин і до чого тут Зубко
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віктор Таран
Ігор Попов
Всі блоги »