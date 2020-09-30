Андрій Мартинов: Сім'я Романа Гаха живе скромно та допомагає сирітським будинкам
Девелопер Андрій Мартинов розповів, що вони з Романом Гахом, якого партія "Слуга народу" висунула в кандидати на посаду голови Борщагівської ОТГ, дружать сім'ями.
Про це Мартинов повідомив у інтерв'ю порталу KV, передає RegioNews.
У нього прекрасна дружина Тетяна. У нього хороші діти: старший син Влад, другий - Ілля, третя - дочка Яна, яку вони довго чекали, просили у Бога, і Бог їм дав. У них сім'я міцна і вони духовно сильні люди. І морально сильні люди", - розповів він.
За словами Мартинова, сім'я Гаха живе досить скромно.
"Вони ніколи не скажуть, а я скажу: хоча вони люди не бідні, але дуже скромно живуть і на себе багато не витрачають. Він їздить на простий машині, напевно, вже років 10, на "Міцубісі", а міг би собі дозволити нормальну машину, тому що має бізнес - виробляв вікна, у нього цех. Плюс він займався і продажем житла. Він багато міг би собі дозволити", - сказав Мартинов.
Він також додав, що сім'я Романа Гаха займається благодійністю.
"Він не любить хвалитися своїми добрими справами. У нього багато добрих справ. Він допомагає і сирітським будинкам, і бідним сім'ям. Вони з дружиною підтримують їх не якось разово, а протягом багатьох років, так щоб люди зміцніли, стали на ноги. Я думаю, це говорить багато про що", - відзначив Мартинов.
Нагадаємо, раніше кандидат у голови Борщагівської ОТГ від політичної партії "Слуга народу" Роман Гах розповів про свою сім'ю та показав, як проводить з ними час.
Раніше стало відомо, що Роман Гах – депутат Софіївсько-Борщагівської сільської ради балотуватиметься на посаду голови Борщагівської ОТГ від партії "Слуга народу".
Нагадаємо також, що Роман Гах, започаткував проект "Карта змін Борщагівської ОТГ", який дозволить окреслити низку основних проблем громади, які потребують першочергового вирішення.
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