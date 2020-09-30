Андрій Мартинов: Сім'я Романа Гаха живе скромно та допомагає сирітським будинкам

Також підтримують бідні сім'ї протягом багатьох років

Також підтримують бідні сім'ї протягом багатьох років

Фото: з відкритих джерел

Девелопер Андрій Мартинов розповів, що вони з Романом Гахом, якого партія "Слуга народу" висунула в кандидати на посаду голови Борщагівської ОТГ, дружать сім'ями.

Про це Мартинов повідомив у інтерв'ю порталу KV, передає RegioNews.

У нього прекрасна дружина Тетяна. У нього хороші діти: старший син Влад, другий - Ілля, третя - дочка Яна, яку вони довго чекали, просили у Бога, і Бог їм дав. У них сім'я міцна і вони духовно сильні люди. І морально сильні люди", - розповів він.

За словами Мартинова, сім'я Гаха живе досить скромно.

"Вони ніколи не скажуть, а я скажу: хоча вони люди не бідні, але дуже скромно живуть і на себе багато не витрачають. Він їздить на простий машині, напевно, вже років 10, на "Міцубісі", а міг би собі дозволити нормальну машину, тому що має бізнес - виробляв вікна, у нього цех. Плюс він займався і продажем житла. Він багато міг би собі дозволити", - сказав Мартинов.

Він також додав, що сім'я Романа Гаха займається благодійністю.

"Він не любить хвалитися своїми добрими справами. У нього багато добрих справ. Він допомагає і сирітським будинкам, і бідним сім'ям. Вони з дружиною підтримують їх не якось разово, а протягом багатьох років, так щоб люди зміцніли, стали на ноги. Я думаю, це говорить багато про що", - відзначив Мартинов.

Нагадаємо, раніше кандидат у голови Борщагівської ОТГ від політичної партії "Слуга народу" Роман Гах розповів про свою сім'ю та показав, як проводить з ними час.

Раніше стало відомо, що Роман Гах – депутат Софіївсько-Борщагівської сільської ради балотуватиметься на посаду голови Борщагівської ОТГ від партії "Слуга народу".

Нагадаємо також, що Роман Гах, започаткував проект "Карта змін Борщагівської ОТГ" , який дозволить окреслити низку основних проблем громади, які потребують першочергового вирішення.