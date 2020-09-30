Андрей Мартынов: Семья Романа Гаха живет скромно и помогает сиротским домам

Также поддерживают бедные семьи в течении многих лет

Также поддерживают бедные семьи в течении многих лет

Фото: из открытых источников

Девелопер Андрей Мартынов рассказал, что они с Романом Гахом, которого партия "Слуга народа" выдвинула в кандидаты на должность главы Борщаговской ОТГ, дружат семьями.

Об этом Мартынов сообщил в интервью порталу KV, передает RegioNews.

У него прекрасная жена Татьяна. У него хорошие дети: старший сын Влад, второй - Илья, третья - дочь Яна, которую они долго ждали, просили у Бога, и Бог им дал. В них семья крепкая и они духовно сильные люди. И морально сильные люди", - рассказал он.

По словам Мартынова, семья Гаха живет довольно скромно.

"Они никогда не скажут, а я скажу: хотя они люди не бедные, но очень скромно живут и на себя много не тратят. Он ездит на простой машине, наверное, уже лет 10 на "Мицубиси", а мог бы себе позволить нормальную машину, так как имеет бизнес - производил окна, у него цех. Плюс он занимался и продажей жилья. Он много мог бы себе позволить", - сказал Мартынов.

Он также добавил, что семья Романа Гаха занимается благотворительностью.

"Он не любит хвастаться своими добрыми делами. У него много добрых дел. Он помогает и сиротским домам, и бедным семьям. Они с женой поддерживают их не как-то разово, а в течение многих лет, так чтобы люди окрепли, встали на ноги. Я думаю, это говорит о многом", - отметил Мартынов.

Напомним, ранее кандидат в главы Борщаговской ОТГ от политической партии "Слуга народа" Роман Гах рассказал о своей семье и показал, как проводит с ними время.

Ранее стало известно, что Роман Гах – депутат Софиевско-Борщаговского сельского совета будет баллотироваться на должность председателя Борщаговской ОТГ от партии "Слуга народа".

Напомним также, что Роман Гах, начал проект "Карта изменений Борщаговской ОТГ" , который позволит очертить ряд основных проблем общества, которые требуют первоочередного решения.