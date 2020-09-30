Андрей Мартынов: Семья Романа Гаха живет скромно и помогает сиротским домам
Девелопер Андрей Мартынов рассказал, что они с Романом Гахом, которого партия "Слуга народа" выдвинула в кандидаты на должность главы Борщаговской ОТГ, дружат семьями.
Об этом Мартынов сообщил в интервью порталу KV, передает RegioNews.
У него прекрасная жена Татьяна. У него хорошие дети: старший сын Влад, второй - Илья, третья - дочь Яна, которую они долго ждали, просили у Бога, и Бог им дал. В них семья крепкая и они духовно сильные люди. И морально сильные люди", - рассказал он.
По словам Мартынова, семья Гаха живет довольно скромно.
"Они никогда не скажут, а я скажу: хотя они люди не бедные, но очень скромно живут и на себя много не тратят. Он ездит на простой машине, наверное, уже лет 10 на "Мицубиси", а мог бы себе позволить нормальную машину, так как имеет бизнес - производил окна, у него цех. Плюс он занимался и продажей жилья. Он много мог бы себе позволить", - сказал Мартынов.
Он также добавил, что семья Романа Гаха занимается благотворительностью.
"Он не любит хвастаться своими добрыми делами. У него много добрых дел. Он помогает и сиротским домам, и бедным семьям. Они с женой поддерживают их не как-то разово, а в течение многих лет, так чтобы люди окрепли, встали на ноги. Я думаю, это говорит о многом", - отметил Мартынов.
Напомним, ранее кандидат в главы Борщаговской ОТГ от политической партии "Слуга народа" Роман Гах рассказал о своей семье и показал, как проводит с ними время.
Ранее стало известно, что Роман Гах – депутат Софиевско-Борщаговского сельского совета будет баллотироваться на должность председателя Борщаговской ОТГ от партии "Слуга народа".
Напомним также, что Роман Гах, начал проект "Карта изменений Борщаговской ОТГ", который позволит очертить ряд основных проблем общества, которые требуют первоочередного решения.
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