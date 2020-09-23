Кандидат на голову Борщагівської ОТГ Роман Гах показав, як проводить вихідні з сім'єю (ВІДЕО)

Щаслива родина є основою успішної громади

Щаслива родина є основою успішної громади

Фото: з відкритих джерел

Кандидат у голови Борщагівської ОТГ від політичної партії "Слуга народу" Роман Гах розповів про свою сім'ю та подякував своїй дружині та дітям за підтримку.

Відповідне відео з'явилося на сторінці Романа Гаха у Facebook, передає RegioNews.

"Великі зміни у житті починаються з важливих рішень та маленьких кроків. Моя сім'я – найближчі і найдорожчі люди – супроводжують мене своєю любов'ю та підтримкою на кожному з цих кроків.

Дружина та діти наповнюють сенсом кожен день мого життя, дають сили долати труднощі та продовжувати рух вперед. Тільки щасливі люди стають успішними та відкритими. Щаслива родина є основою успішної громади", - зазначив він.

Кандидат у голови ОТГ також додав, що прислухається до пропозицій жителів громади щодо покращення якості життя у ОТГ.

Хочу, щоб ви знали, я цікавлюся вашою думкою і бачу ваші пропозиції. Знаю, як змінити життя громади на краще, адже маю досвід змін і готовий застосувати його для покращення життя нашої громади. В мене є професійна команда. Час змін настав. Я переконаний, що у нас все вийде", - звернувся Роман Гах до жителів Борщагівської ОТГ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Роман Гах – депутат Софіївсько-Борщагівської сільської ради балотуватиметься на посаду голови Борщагівської ОТГ від партії "Слуга народу".

Нагадаємо також, що Роман Гах, започаткував проект "Карта змін Борщагівської ОТГ" , який дозволить окреслити низку основних проблем громади, які потребують першочергового вирішення.