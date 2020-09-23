Кандидат на голову Борщагівської ОТГ Роман Гах показав, як проводить вихідні з сім'єю (ВІДЕО)
Кандидат у голови Борщагівської ОТГ від політичної партії "Слуга народу" Роман Гах розповів про свою сім'ю та подякував своїй дружині та дітям за підтримку.
Відповідне відео з'явилося на сторінці Романа Гаха у Facebook, передає RegioNews.
"Великі зміни у житті починаються з важливих рішень та маленьких кроків. Моя сім'я – найближчі і найдорожчі люди – супроводжують мене своєю любов'ю та підтримкою на кожному з цих кроків.
Дружина та діти наповнюють сенсом кожен день мого життя, дають сили долати труднощі та продовжувати рух вперед. Тільки щасливі люди стають успішними та відкритими. Щаслива родина є основою успішної громади", - зазначив він.
Кандидат у голови ОТГ також додав, що прислухається до пропозицій жителів громади щодо покращення якості життя у ОТГ.
Хочу, щоб ви знали, я цікавлюся вашою думкою і бачу ваші пропозиції. Знаю, як змінити життя громади на краще, адже маю досвід змін і готовий застосувати його для покращення життя нашої громади. В мене є професійна команда. Час змін настав. Я переконаний, що у нас все вийде", - звернувся Роман Гах до жителів Борщагівської ОТГ.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Роман Гах – депутат Софіївсько-Борщагівської сільської ради балотуватиметься на посаду голови Борщагівської ОТГ від партії "Слуга народу".
Нагадаємо також, що Роман Гах, започаткував проект "Карта змін Борщагівської ОТГ", який дозволить окреслити низку основних проблем громади, які потребують першочергового вирішення.
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