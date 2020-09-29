Зеленський зобов'язав місцеву владу оприлюднювати проєкти рішень за 10 днів

Документ спрямований на надання суспільству оперативної інформації щодо забезпечення роботи територіальних громад сіл, селищ і міст

Документ спрямований на надання суспільству оперативної інформації щодо забезпечення роботи територіальних громад сіл, селищ і міст

Офіс президента

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Згідно з законом, проєкти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 10 робочих днів до дати їхнього розгляду з метою ухвалення замість 20 робочих днів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що документ спрямований на вдосконалення положень закону України "Про доступ до публічної інформації" з метою оптимізації роботи органів представницької влади, надання суспільству якісної, оперативної інформації для забезпечення більш швидкої та ефективної реалізації прав та інтересів територіальних громад сіл, селищ і міст.

Закон "Про внесення змін до статті 15 закону України "Про доступ до публічної інформації" №890-ІХ щодо зменшення строку оприлюднення проєктів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування" Верховна Рада ухвалила 15 вересня 2020 року.

Нагадаємо, минулого тижня президент підписав закон про надбавки для осіб з інвалідністю з дитинства.