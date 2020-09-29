Зеленский прибыл в Винницкую область с рабочим визитом

Он проинспектирует дороги, которые строятся в области

Он проинспектирует дороги, которые строятся в области

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Винницкую область.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews. Известно, что глава государства осмотрит объекты инфраструктуры, которые реконструированы в области в рамках Национальной программы "Большая стройка". Также Зеленский проведет заседание Национального совета реформ. Напомним, ранне сообщалось, что Владимир Зеленский посетит Винницкую область. Он планировал посетить регион еще в июле, но потом визит отменили.

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