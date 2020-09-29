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29 сентября 2020, 15:27 7

Зеленский прибыл в Винницкую область с рабочим визитом

29 сентября 2020, 15:27 7
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Он проинспектирует дороги, которые строятся в области
Он проинспектирует дороги, которые строятся в области
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Винницкую область.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Известно, что глава государства осмотрит объекты инфраструктуры, которые реконструированы в области в рамках Национальной программы "Большая стройка".

Также Зеленский проведет заседание Национального совета реформ.

Напомним, ранне сообщалось, что Владимир Зеленский посетит Винницкую область. Он планировал посетить регион еще в июле, но потом визит отменили.

Владимир Зеленский президент Винница Винницкая область визит
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