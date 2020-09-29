ТВК зареєструвала 10 кандидатів на посаду мера Тернополя

Цього року кількість кандидатів на пост мера найменша за останні дві каденції

Цього року кількість кандидатів на пост мера найменша за останні дві каденції

Фото: Facebook

За даними Тернопільської міської Територіальної виборчої комісії, на посаду мера міста будуть балотуватися 10 кандидатів.

Відповідні дані оприлюднені на сайті міської ради, передає RegioNews.

Цього року кількість зареєстрованих кандидатів на пост мера найменша за останні дві каденції. Так, у 2015 році на посаду мера балотувалося 11 кандидатів, у 2010 році – 16.

Кандидатами на посаду міського голови Тернополя офіційно зареєстровані:

Володимир Барна (Радикальна Партія Олега Ляшка);

Леонід Бицюра (ВО "Батьківщина");

Віктор Гевко ("Слуга Народу");

Олександр Кравчук ("Опозиційна платформа – за життя");

Сергій Надал (ВО "Свобода");

Віктор Овчарук ("Європейська Солідарність");

Іван Сороколіт ("Сила Людей");

Олексій Станько ("Громадянський рух "Хвиля");

Ігор Сцібайло (самовисуванець);

Ірина Яремчук ("Українська Галицька партія").

Нагадаємо, у Дніпрі кандидатам від партії "Зелених" відмовляють у реєстрації, їх не допустили до місцевих виборів.