ТИК зарегистрировала 10 кандидатов на должность мэра Тернополя

В этом году количество кандидатов на пост мэра наименьшее за последние две каденции

В этом году количество кандидатов на пост мэра наименьшее за последние две каденции

Фото: Facebook

По данным Тернопольской городской территориальной избирательной комиссии, на должность мэра города будут баллотироваться 10 кандидатов.

Соответствующие данные опубликованы на сайте городского совета, передает RegioNews. В этом году количество зарегистрированных кандидатов на пост мэра наименьшее за последние две каденции. Так, в 2015 году на пост мэра баллотировались 11 кандидатов, в 2010 году - 16. Кандидатами на должность городского головы Тернополя официально зарегистрированы: Владимир Барна (Радикальная Партия Олега Ляшко);

Леонид Бицюра (ВО "Батькивщина");

Виктор Гевко ("Слуга народа");

Александр Кравчук ("Оппозиционная платформа - за жизнь");

Сергей Надал (ВО "Свобода");

Виктор Овчарук ("Европейская Солидарность");

Иван Сороколит ("Сила Людей");

Алексей Станько ("Гражданское движение "Хвиля");

Игорь Сцибайло (самовыдвиженец);

Ирина Яремчук ("Украинская Галицкая партия"). Напомним, в Днепре кандидатам от партии "Зеленых" отказывают в регистрации, их не допустили к местным выборам.

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