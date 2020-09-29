ТИК зарегистрировала 10 кандидатов на должность мэра Тернополя
В этом году количество кандидатов на пост мэра наименьшее за последние две каденции
В этом году количество кандидатов на пост мэра наименьшее за последние две каденции
По данным Тернопольской городской территориальной избирательной комиссии, на должность мэра города будут баллотироваться 10 кандидатов.
Соответствующие данные опубликованы на сайте городского совета, передает RegioNews.
В этом году количество зарегистрированных кандидатов на пост мэра наименьшее за последние две каденции. Так, в 2015 году на пост мэра баллотировались 11 кандидатов, в 2010 году - 16.
Кандидатами на должность городского головы Тернополя официально зарегистрированы:
- Владимир Барна (Радикальная Партия Олега Ляшко);
- Леонид Бицюра (ВО "Батькивщина");
- Виктор Гевко ("Слуга народа");
- Александр Кравчук ("Оппозиционная платформа - за жизнь");
- Сергей Надал (ВО "Свобода");
- Виктор Овчарук ("Европейская Солидарность");
- Иван Сороколит ("Сила Людей");
- Алексей Станько ("Гражданское движение "Хвиля");
- Игорь Сцибайло (самовыдвиженец);
- Ирина Яремчук ("Украинская Галицкая партия").
Напомним, в Днепре кандидатам от партии "Зеленых" отказывают в регистрации, их не допустили к местным выборам.
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