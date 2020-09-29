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29 сентября 2020, 15:01 7

ТИК зарегистрировала 10 кандидатов на должность мэра Тернополя

29 сентября 2020, 15:01 7
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В этом году количество кандидатов на пост мэра наименьшее за последние две каденции
В этом году количество кандидатов на пост мэра наименьшее за последние две каденции
Фото: Facebook
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По данным Тернопольской городской территориальной избирательной комиссии, на должность мэра города будут баллотироваться 10 кандидатов.

Соответствующие данные опубликованы на сайте городского совета, передает RegioNews.

В этом году количество зарегистрированных кандидатов на пост мэра наименьшее за последние две каденции. Так, в 2015 году на пост мэра баллотировались 11 кандидатов, в 2010 году - 16.

Кандидатами на должность городского головы Тернополя официально зарегистрированы:

  • Владимир Барна (Радикальная Партия Олега Ляшко);
  • Леонид Бицюра (ВО "Батькивщина");
  • Виктор Гевко ("Слуга народа");
  • Александр Кравчук ("Оппозиционная платформа - за жизнь");
  • Сергей Надал (ВО "Свобода");
  • Виктор Овчарук ("Европейская Солидарность");
  • Иван Сороколит ("Сила Людей");
  • Алексей Станько ("Гражданское движение "Хвиля");
  • Игорь Сцибайло (самовыдвиженец);
  • Ирина Яремчук ("Украинская Галицкая партия").

Напомним, в Днепре кандидатам от партии "Зеленых" отказывают в регистрации, их не допустили к местным выборам.

Тернополь голосование Местные выборы Кандидат ТИК
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