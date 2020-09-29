У Дніпрі кандидатам від партії "Зелених" відмовляють у реєстрації

Їх не допустили до місцевих виборів

Їх не допустили до місцевих виборів

Фото: з відкритих джерел

У Дніпрі територіальна виборча комісія відмовила у реєстрації кандидатам у депутати міськради та Дніпропетровської обласної ради від партії "Зелених України".

Про це йдеться у повідомлені Дніпропетровської обласної організації партії, передає RegioNews. Чиновники не хочуть допускати Зелених на місцеві вибори у м. Дніпро та області, використовуючи адміністративний ресурс та формальні відписки при прийомі документів", - йдеться у повідомленні. Раніше повідомлялось, що в Одеську міськраду не зареєстрували три партії.

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