15:18  29 вересня
Фокін прибув на засідання комітету Верховної Ради
09:06  29 вересня
Мер Умані подав заяву до поліції щодо реєстрації двійників на місцевих виборах
13:32  29 вересня
"Слуга народу" хоче провести виїзне засідання на Донбасі - Арахамія
UA | RU
UA | RU
29 вересня 2020, 12:21 6

У Дніпрі кандидатам від партії "Зелених" відмовляють у реєстрації

29 вересня 2020, 12:21 6
Читайте также на русском языке
Їх не допустили до місцевих виборів
Їх не допустили до місцевих виборів
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі територіальна виборча комісія відмовила у реєстрації кандидатам у депутати міськради та Дніпропетровської обласної ради від партії "Зелених України".

Про це йдеться у повідомлені Дніпропетровської обласної організації партії, передає RegioNews.

Чиновники не хочуть допускати Зелених на місцеві вибори у м. Дніпро та області, використовуючи адміністративний ресурс та формальні відписки при прийомі документів", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в Одеську міськраду не зареєстрували три партії.

вибори партія Кандидат виборці ТВК
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Львівщині
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського в Києві
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віктор Таран
Ігор Попов
Всі блоги »