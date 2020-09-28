На должность мэра Киева зарегистрировали уже 17 кандидатов

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября

Фото: из открытых источников

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов на должность мэра столицы на местных выборах. Таким образом, их количество по состоянию на 28 сентября выросло до 17.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на КМР.

Так, среди кандидатов были зарегистрированы:

Виктор Петрук (от партии "Гражданское движение "Хвиля");

Игорь Смешко ("Сила и честь");

Максим Гольдарба (самовыдвиженец);

Сергей Шахов ("Наш край").

Известно, что решениями ТИК отказано в регистрации на должность Киевского городского головы трем кандидатам: Виктору Леоненко, Виталии Стрелец и Ивану Войцеховскому. Причина отказа - непредставление документа о внесении денежного залога.

Ранее в качестве кандидатов были зарегистрированы:

Николай Томенко ("Родная страна");

Сергей Гусовский ("За майбутне");

Юрий Левченко ("Народовластие");

Александр Омельченко ("Единство");

Александр Попов ("Оппозиционная платформа - За жизнь");

Диана Гранцева (самовыдвиженка);

Сергей Притула ("Голос");

Егор Фирсов ("Экологическая альтернатива");

Алексей Кучеренко ("Батькивщина");

Андрей Пальчевский ("Победа Пальчевского");

Михаил Поживанов ("Радикальная партия");

Ирина Верещук ("Слуга народа");

Виталий Кличко ("УДАР").

Ранее сообщалось, что в Киеве команда бывшего мэра подкупает избирателей масками.

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