Стало відомо, коли КСУ візьметься за конституційність закону про ринок землі

Розгляд відбудеться на відкритій частині пленарного засідання

Розгляд відбудеться на відкритій частині пленарного засідання

Рixabay

Велика палата Конституційного суду України у вівторок, 29 вересня, розгляне конституційність закону про ринок землі. Розгляд відбудеться на відкритій частині пленарного засідання.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу КСУ.

Суд розгляне справи за конституційними поданнями 48 та 53 народних депутатів.

"Автори клопотань стверджують, що земля як об'єкт права власності українського народу є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, в першу чергу стосується саме земель сільськогосподарського призначення", - зазначено в повідомленні.

На думку парламентаріїв, прийняття Верховною Радою закону відбулося з порушенням конституційної процедури розгляду та прийняття, а положення документа суперечать приписам Конституції України.

"Народні депутати України зазначають, що тільки український народ має право приймати рішення про розпорядження таким об'єктом права власності, як земля, через всеукраїнський референдум", - наголошується у повідомленні.

Засідання розпочнеться о 10:00.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про ринок землі 31 березня 2020 року. Перед цим депутатам довелося розглянути понад 4000 поправок, які внесли після першого голосування у листопаді 2019 року.

28 квітня закон підписав президент Володимир Зеленський.