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28 вересня 2020, 11:32 3

Стало відомо, коли КСУ візьметься за конституційність закону про ринок землі

28 вересня 2020, 11:32 3
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Розгляд відбудеться на відкритій частині пленарного засідання
Розгляд відбудеться на відкритій частині пленарного засідання
Рixabay
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Велика палата Конституційного суду України у вівторок, 29 вересня, розгляне конституційність закону про ринок землі. Розгляд відбудеться на відкритій частині пленарного засідання.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу КСУ.

Суд розгляне справи за конституційними поданнями 48 та 53 народних депутатів.

"Автори клопотань стверджують, що земля як об'єкт права власності українського народу є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, в першу чергу стосується саме земель сільськогосподарського призначення", - зазначено в повідомленні.

На думку парламентаріїв, прийняття Верховною Радою закону відбулося з порушенням конституційної процедури розгляду та прийняття, а положення документа суперечать приписам Конституції України.

"Народні депутати України зазначають, що тільки український народ має право приймати рішення про розпорядження таким об'єктом права власності, як земля, через всеукраїнський референдум", - наголошується у повідомленні.

Засідання розпочнеться о 10:00.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про ринок землі 31 березня 2020 року. Перед цим депутатам довелося розглянути понад 4000 поправок, які внесли після першого голосування у листопаді 2019 року.

28 квітня закон підписав президент Володимир Зеленський.

закон КСУ
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