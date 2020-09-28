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28 сентября 2020, 11:32 3

Стало известно, когда КСУ возьмется за конституционность закона о рынке земли

28 сентября 2020, 11:32 3
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Рассмотрение состоится на открытой части пленарного заседания
Рассмотрение состоится на открытой части пленарного заседания
Рixabay
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Большая палата Конституционного суда Украины во вторник, 29 сентября, рассмотрит конституционность закона о рынке земли. Рассмотрение состоится на открытой части пленарного заседания.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Суд рассмотрит дела по конституционным представлениям 48 и 53 народных депутатов.

"Авторы ходатайства утверждают, что земля как объект права собственности украинского народа и основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства, в первую очередь касается именно земель сельскохозяйственного назначения", - указано в сообщении.

По мнению парламентариев, принятие Верховной Радой закона произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а положения документа противоречат предписаниям Конституции Украины.

"Народные депутаты Украины отмечают, что только украинский народ имеет право принимать решение о распоряжении таким объектом права собственности, как земля, через всеукраинский референдум", - отмечается в сообщении.

Заседание начнется в 10:00.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении закон о рынке земли 31 марта 2020 года. Перед этим депутатам пришлось рассмотреть более 4000 поправок, которые внесли после первого голосования в ноябре 2019 года.

28 апреля закон подписал президент Владимир Зеленский.

закон КСУ
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