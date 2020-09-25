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25 вересня 2020, 11:59 4

Поліція за добу відкрила три кримінальні справи щодо виборчих порушень

25 вересня 2020, 11:59 4
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Найбільше правопорушень було зафіксовано у Закарпатській області та Києві
Найбільше правопорушень було зафіксовано у Закарпатській області та Києві
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу поліцейські відкрили три кримінальні провадження у зв’язку з порушеннями в рамках виборчого процесу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо трьох кримінальних правопорушень. Загалом упродовж доби до поліції надійшло 212 заяв і повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого законодавства", - йдеться у повідомленні.

Найбільше повідомлень зафіксовано: по 25 – у Закарпатській області та Києві, у Херсонській – 23, по 20 – у Дніпропетровській та Київській областях, у Кіровоградській – 13, у Донецькій – 11, по 10 – у Луганській і Сумській, у Черкаській – 9, у Миколаївській – 8, у Вінницькій – 7, у Запорізькій області – 6.

Усього з 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 924 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом. До ЄРДР внесено відомості щодо 83 кримінальних правопорушень: 45 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 38 – пов’язані з виборчим процесом.

Нагадаємо, 16 вересня поліцейські відкрили ще дві кримінальні справи через порушення виборчого процесу.

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