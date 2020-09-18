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18 вересня 2020, 13:16 11

Проти Порошенка відкрили 58 кримінальних справ – адвокат

18 вересня 2020, 13:16 11
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На думку адвоката, ДБР набагато цікавіше відкривати нові справи, "ніж їх нормальна робота"
На думку адвоката, ДБР набагато цікавіше відкривати нові справи, "ніж їх нормальна робота"
Фото: з відкритих джерел
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Адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ілля Новіков повідомив, що правоохоронні органи відкрили проти його підзахисного в цілому 58 кримінальних справ.

Про це на брифінгу повідомили адвокати Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань, передає RegioNews.

Нас постійно запитують, яка цифра поточна зі списку Порошенка. Знову ж таки, ми не знаємо... ми не можемо бути впевнені, що там немає чогось, про що нам невідомо, але станом на зараз – це 58 кримінальних справ", - повідомив Новіков.

Він додав, що при цьому немає жодних ознак, що Державне бюро розслідувань збирається "якось змінювати напрямок своїх зусиль".

Очевидно, що це їм набагато цікавіше, ніж їх нормальна робота", - зазначив він.

Його колега Головань підкреслив, що деякі з цих справ були спершу закриті за відсутністю події злочину, але потім Печерський райсуд Києва відкривав їх знову.

Нагадаємо, раніше адвокат Порошенка заявив, що проти нього відкрили 15 нових справ.

суд ДБР кримінальна справа Петро Порошенко адвокат
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