Проти Порошенка відкрили 58 кримінальних справ – адвокат

На думку адвоката, ДБР набагато цікавіше відкривати нові справи, "ніж їх нормальна робота"

На думку адвоката, ДБР набагато цікавіше відкривати нові справи, "ніж їх нормальна робота"

Фото: з відкритих джерел

Адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ілля Новіков повідомив, що правоохоронні органи відкрили проти його підзахисного в цілому 58 кримінальних справ.

Про це на брифінгу повідомили адвокати Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань, передає RegioNews.

Нас постійно запитують, яка цифра поточна зі списку Порошенка. Знову ж таки, ми не знаємо... ми не можемо бути впевнені, що там немає чогось, про що нам невідомо, але станом на зараз – це 58 кримінальних справ", - повідомив Новіков.

Він додав, що при цьому немає жодних ознак, що Державне бюро розслідувань збирається "якось змінювати напрямок своїх зусиль".

Очевидно, що це їм набагато цікавіше, ніж їх нормальна робота", - зазначив він.

Його колега Головань підкреслив, що деякі з цих справ були спершу закриті за відсутністю події злочину, але потім Печерський райсуд Києва відкривав їх знову.

Нагадаємо, раніше адвокат Порошенка заявив, що проти нього відкрили 15 нових справ.