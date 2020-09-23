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23 вересня 2020, 17:52 7

Голова адмінсуду Харкова, яку спіймали на хабарі, пішла на лікарняний

23 вересня 2020, 17:52 7
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Після фіксації факту передачі хабара суддю не затримували
Після фіксації факту передачі хабара суддю не затримували
Фото: СБУ
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На момент вручення підозри у хабарництві голові Харківського окружного адміністративного суду вона вже перебувала на лікарняному.

Про це "Суспільному” повідомила речниця територіального управління НАБУ Майя Каштан, передає RegioNews.

За її словами, суддю не затримували під час викриття 21 вересня, оскільки вона є спецсуб’єктом.

Оскільки ця особа перебуває на лікарняному, то вже після її виходу з лікарняного Вищий антикорупційний суд України призначить час, коли буде розглядатися обрання запобіжного заходу", - сказала Каштан.

Інформацію про те, що суддя перебуває на лікарняному, підтвердив речник окружного адміністративного суду Владислав Василенко.

Нагадаємо, САП повідомила про підозру главі Харківського окружного адмінсуду.

21 вересня голову Харківського окружного адміністративного суду спіймали на передачі хабаря.

Харьків
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