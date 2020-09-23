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23 сентября 2020, 17:52 7

Глава админсуда Харькова, которую поймали на взятке, ушла на больничный

23 сентября 2020, 17:52 7
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После фиксации факта передачи взятки судью не задерживали
После фиксации факта передачи взятки судью не задерживали
Фото: СБУ
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На момент вручения подозрения во взяточничестве председателю Харьковского окружного административного суда она уже находилась на больничном.

Об этом "Суспільному" сообщила пресс-секретарь территориального управления НАБУ Майя Каштан, передает RegioNews.

По ее словам, судью не задерживали во время разоблачения 21 сентября, поскольку она является спецсубъектом.

Поскольку этот человек находится на больничном, то уже после ее выхода с больничного Высший антикоррупционный суд Украины назначит время, когда будет рассматриваться избрание меры пресечения", - сказала Каштан.

Информацию о том, что судья находится на больничном, подтвердил представитель окружного административного суда Владислав Василенко.

Напомним, САП сообщила о подозрении главе Харьковского окружного админсуда.

21 сентября главу Харьковского окружного административного суда поймали на передаче взятки.

Харьков
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